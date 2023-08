A MTV anunciou esta semana os primeiros nomes a atuar no palco do Prudential Center de Nova Jérsia, a 12 de setembro. Demi Lovato, Karol G, Måneskin e Stray Kids são os primeiros artistas confirmados no palco dos MTV VMAs 2023, cerimónia que será transmitida em Portugal a partir da 1h00, na MTV Portugal.

Nomeada 14 vezes, Demi Lovato regressa para a sua primeira atuação nos VMAs em seis anos, dias antes do lançamento do seu novo álbum, "Revamped".

Depois da estreia dos Måneskin nos VMAs do ano passado – e da vitória em Best Alternative –, os italianos preparam o regresso ao palco da MTV com a estreia mundial do seu novo single, "Honey (Are You Coming?", que será lançado a 1 de setembro.

Já a estrela global colombiana Karol G dará vida a "Bichota Season" sob os holofotes dos VMAs para a sua primeira aparição no palco da MTV.

Os ícones K-Pop Stray Kids também vão marcar a sua primeira atuação nos VMAs com a estreia nos EUA de "S-Class", canção do seu mais recente álbum, "5-Star".

Com oito nomeações, Taylor Swift lidera a corrida deste ano, seguida de perto por SZA (indicada em seis categorias), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo e Sam Smith (cinco cada) e BLACKPINK, Diddy e Shakira (quatro cada).

As votações já estão a decorrer e os fãs de todo o mundo já podem votar nos seus favoritos em 15 categorias de género neutro em vote.mtv.com até ao dia 1 de setembro. A votação para Best New Artist permanecerá ativa até ao dia do espetáculo, 12 de setembro. Os nomeados para as categorias sociais, como Group of the Year e Song of Summer, serão anunciados posteriormente.