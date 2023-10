Carolina Deslandes confirmou a data de lançamento do novo álbum.

Nas redes sociais, a artista anunciou que o sucessor de Casos" chega em novembro. "Novembro, despacha-te a chegar, tenho um disco novo para deixar no mundo", escreveu a cantora.

Em entrevista ao SAPO Mag antes do lançamento de "Caos", Carolina Deslandes contou que foi ao 'arquivo pessoal' recuperar canções do pretérito recente, mas que ainda não tinham sido lançadas. Ao reunir as letras, a cantora percebeu que refletiam dois momentos e sentimentos diferente e, por isso, decidiu abraçar a ideia de um álbum duplo - "Caos" e "Calma".

"Quando comecei a olhar para as canções que tinha, algumas do tempo da pandemia ou outras que ainda não tinha lançado, pensei: isto está muito diferente, isto tem uma vibe completamente diferente... isto simboliza mesmo dois momentos completamente diferentes da minha vida e, então, decidi que queria fazer um álbum duplo - com um disco que sai numa altura e outro para outra altura. E quero que sejam opostos porque as canções são opostas", adiantou.

"Pensei só neste conceito e quando comecei a ouvir a parte mais triste e mais agressiva, pensei: 'ok, estas canções falam todas deste tema, falam todas sobre o fim de uma relação'. Não foi uma coisa que fiz conscientemente e comecei a perceber que estas canções tinham todas o mesmo tema. Assim surgiu o 'Caos' e a 'Calma' (...) Na verdade, só agrupei canções que já tinha dentro desse conceito", explicou a cantora.