“Tal como no ano passado, cada dia conta com dois concertos. Na sexta-feira, 1 de dezembro, o principal auditório da cidade recebe Mayra Andrade e Tiago Nacarato, enquanto no sábado, 2 de dezembro, sobem ao palco Dino D’Santiago e Tainá”, refere a promotora, num comunicado hoje divulgado.

Mayra Andrade vai apresentar no festival “reEncanto”, um concerto de voz e violão no qual convida o público a “redescobrir a origem e essência de algumas das canções que assinou ao longo da sua discografia - desde ‘Navega’ (2006), de onde saíram ‘Comme s’il en pleuvait’ e ‘Dimokránsa’, a ‘Manga’ (2019), ao qual pertencem ‘Afeto’ e ‘Segredu’”.

Já Tiago Nacarato leva para o palco da Casa das Artes “os êxitos dos seus dois álbuns de originais, ‘Lugar Comum’ (2019) e ‘Peito Aberto’ (2022), assim como outros temas do seu repertório”.

No segundo dia do festival Soul de Inverno, Dino D’Santiago, numa altura em que está a preparar um novo álbum, com edição prevista para o próximo ano, “promete um concerto que espelha a sua sonoridade de fusão da tradição cabo-verdiana com a eletrónica global”.

Também nesse dia, Tainá irá apresentar temas do segundo álbum, com edição prevista para breve, “assim como as mais emblemáticas faixas do homónimo primeiro registo de originais”.

Os bilhetes para o festival Soul de Inverno vão estar à venda “brevemente”.