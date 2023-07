Após uma pausa de mais de 20 anos, os Dogstar estão de volta.

O que é o mesmo que dizer a banda criada em 1991 e que teve alguma popularidade nessa década graças à presença de Keanu Reeves como baixista, acompanhado pelo também ator Robert Mailhouse na bateria e percussão e, numa fase posterior, pelo músico Bret Domrose como vocalista e guitarrrista.

Os Dogstar lançaram dois álbuns de estúdio, "Our Little Visionary" (1996) e Happy Ending (2000), e deram concertos até fazerem uma pausa em 2002 que se prolongou... até agora.

O reencontro aconteceu em maio com uma aparição surpresa no festival BottleRock Napa Valley, nos EUA.

Segundo a imprensa americana, o regresso dos Dogstar é uma "consequência" da pandemia: o trio juntava-se de vez em quando ao longo dos anos para praticar, mas o início da pandemia em março de 2020 que os levou a passar mais tempo juntos em quarentena. Dos ensaios de oito horas passou-se à escrita de novos temas, os suficientes para lançar um terceiro álbum.

Na terça-feira, os Dogstar foram a cabeça de cartaz do primeiro concerto em mais de 20 anos no The Roxy em Los Angeles, que serviu para a apresentação ao vivo do 'single' "Everything Turns Around", lançado 'online' no dia a seguir, e o anúncio do novo álbum em outubro chamado "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees".

Enquanto decorre a greve dos argumentistas e atores que paralisa Hollywood, a banda fará uma digressão de promoção a partir de 10 de agosto, com 25 concertos na América do Norte e Japão.

