O festival de Coimbra dedicado ao rock, que vai realizar-se entre 6 e 8 de setembro, anunciou hoje a criação de um segundo palco para a edição de 2024, que terá como nome Lux Interior, numa parceria com a editora conimbricense Lux Records, que já organizava um festival com o mesmo nome.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a organização refere que já estão confirmados para esse palco Mão Morta, Club Makumba e Selma Uamusse, assim como as bandas de Coimbra Twist Connection, M’as Foice, Birds Are Indie e So DeaD.

Segundo a organização do festival, o palco irá acolher três nomes nacionais por dia.

“São bandas nacionais, a maioria com ligação à Lux, mas não quer dizer que, no futuro, nos iremos cingir apenas a nomes com essa ligação”, salientou Rui Ferreira, responsável da editora.

De acordo com o próprio, a ideia de um segundo palco partiu de um desafio que lançou à organização do festival, sublinhando a importância de o evento ter a presença de projetos nacionais, assim como a garantia de não haver pausas entre concertos.

“Será um palco numa ponta e outro noutra, para garantir que nunca haverá tempos mortos”, vincou.

Um dos responsáveis pela direção do festival, Tito Santana, realçou que a preparação da segunda edição está a correr “melhor”, com uma profissionalização da estrutura.

Para além do festival, a organização está também a preparar um projeto que passa por realizar diversos eventos – não apenas ligados à música – nos quatro meses que antecedem o festival, que vai decorrer de 6 a 8 de setembro de 2024.

Do ponto de vista financeiro, a organização terá uma reunião com a Câmara de Coimbra em janeiro, com expectativa de poder vir a receber um apoio mais substancial para a sua segunda edição, referiu.

Para a segunda edição, o recinto deverá abrir mais cedo, com o objetivo de ter entre sete e oito bandas por dias, avançou.

A pré-venda dos primeiros bilhetes gerais para o Luna Fest está a decorrer até ao final do ano, por 45 euros.