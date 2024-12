Em 2025, a Noite de Reis da Bazuuca decorre nos dias 10 e 11 de janeiro, em duas salas do Lustre para “celebrar a música e comunidade artística local”, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

No primeiro dia, 10 de janeiro, atuam Fernando Nunca, The Vaults, SemiVitae, aMijas, No!On, Travo, Samii Wise (DJ ‘set’) e Nalu (DJ ‘set’).

Para dia 11 estão marcadas as atuações de Tricla, Palas, Putlex, QUADRA, Mira Quebec x Afonso Dorido e Bed Legs. “Para os resistentes a noite termina de manhã com o Takeover da Seara Velha às mãos dos DJ Dawn Dani e Nocivo”, lê-se no comunicado.

A Noite de Reis foi criada, em 2019, pela agência e promotora cultural Bazuuca, contribuindo para o desenvolvimento, para celebrar “o talento bracarense”.

Inicialmente acontecia apenas num dia, mas em 2023 passou a dois.

Para o fundador da Bazuuca, João Pereira, citado no mesmo comunicado, realizar a Noite de Reis “tem sido um trabalho fundamental para a visibilidade e promoção de artistas locais, e não só, proporcionando-lhes oportunidades e capacitando para prosperar e partilhar o seu talento com um público mais amplo”.

Os passes para os dois dias da Noite de Reis da Bazuuca já podem ser comprados online, na plataforma Seetickets, e custam 15 euros. Há também bilhetes de um dia, que custam 10 euros.

Será também possível comprar os bilhetes no Lustre, nos dias 10 e 11 de janeiro, a partir das 23h00, hora a que começam os concertos.