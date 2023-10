Billie Eilish e o irmão FINNEAS estiveram à conversa com Jimmy Kimmel e recordaram o grande sucesso do álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Durante o talk show, a artista norte-americana defendeu que o seu single 'Bad Guy', que liderou os tops mundiais em 2019, é a canção "mais estúpida do mundo".

"'Bad Guy' é a música mais estúpida do mundo, mas é muito boa”, disse a cantora. "Naquela música estou a 'trollar'. A música deveria ser pateta, mas é engraçada porque é idiota. É literalmente, tipo, 'Duh.' Tipo, o que é que isso significa?", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.