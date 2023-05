A Sony, editora responsável pelos direitos de autor dos temas de Nelly Furtado e dos autores do tema "Say it right", exigiu que o hit brasileiro "Lovezinho" foi retirado de todos os serviços de streaming de música. No tema, a artista Treyce usa excertos da popular canção da cantora lusodescendente.

José Diamantino, diretor jurídico da editora Sony no Brasil, confirmou ao site g1 que as equipas das artistas não chegaram a um acordo e que, por isso, a canção foi apagada de todas as plataformas.

Segundo a imprensa brasileira, a editora Sony Music, que detém os direitos das canções de Nelly Furtado, entrou em contacto com WK, o principal compositor do tema brasileiro, para que os royalties fossem pagos.

"Como sentimos que o tempo estava a passar sem que houvesse uma conversa séria, as editoras da obra original fizerem o takedwon com o auxílio das plataformas", explicou José Diamantino à publicação.