A primeira edição do Portugal Cheese Festival pretende dar continuidade à divulgação da tradição de produção do queijo da Beira Baixa, dando-lhe uma dimensão nacional e internacional.

Em comunicado, o município de Castelo Branco explicou que Eduardo Madeira vai ser o embaixador do evento, estando a sua presença garantida durante os três dias do Portugal Cheese Festival.

“O primeiro dia do Portugal Cheese Festival ficará também marcado pela atuação de Os Quatro e Meia. O grupo natural de Coimbra sobe ao palco pelas 22:00, garantindo animação a toda a plateia com canções sobejamente conhecidas e trauteadas pelos seus fãs”.

No dia 6, pelas 22h00, atua a banda nacional D.A.M.A, composta por Kasha, Miguel Cristovinho e Miguel Coimbra.

Para o último dia do festival, está prevista a atuação do grupo Sebastião Antunes & Quadrilha, que oferece ao público uma fusão entre formas próprias da tradição portuguesa e uma certa sonoridade Celta.

O Portugal Cheese Festival decorre na vila de Alcains e tem uma organização conjunta da Câmara de Castelo Branco, Junta de Freguesia de Alcains, Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) e Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar em Castelo Branco (CAATA).

Este novo projeto tem como objetivo a afirmação estratégica do setor do queijo, à escala nacional, e de promoção do território internacionalmente.

Inspira-se na Feira do Queijo, que durante 17 anos foi realizada na vila de Alcains.