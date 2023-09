Até 31 de outubro, a 46.ª edição do evento do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto apresentará ainda uma coprodução encomendada ao Ballet Contemporâneo do Norte e à Orquestra Filarmónica Portuguesa, assim como um ciclo de espetáculos de marionetas para o público escolar.

A direção artística do festival cabe ao violinista e pedagogo Augusto Trindade, que, em declarações à agência Lusa, adiantou: “Tendo em conta a conjuntura nacional e internacional, marcada por conflitos e tragédias humanitárias e pelos efeitos globais que isso tem implicado ao nível da economia, apostámos num cartaz em que a maioria dos concertos é gratuita, para que as famílias portuguesas possam ser assíduas da cultura e desfrutar uma programação de altíssima qualidade artística, com propostas diversificadas e até humorística que incentivem à positividade do público”.

Os espetáculos com entrada paga do FIMUV 2023 são três, começando por “Alba”, que leva ao Grande Auditório do centro de congressos Europarque uma coreografia do Ballet Contemporâneo do Norte com banda sonora inédita da Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a direção de Osvaldo Ferreira.

Bailarinos e músicos irão assim refletir sobre o conceito de liberdade 50 anos após a publicação das “Novas Cartas Portuguesas” e seis meses antes do 50.º aniversário da Revolução de Abril.

Da mesma lista de performances pagas constam os concertos do coletivo barroco português Real Câmara e da cantora Sofia Escobar.

No primeiro caso, o espetáculo levará à Igreja da Misericórdia solos do violinista italiano Enrico Onofri, num programa com obras de Avondano, Bononcini, Francisco António de Almeida e Rinaldo di Capua. No segundo, a artista portuguesa interpretará no Europarque temas de Andrew Lloyd Webber, com acompanhamento das quatro bandas sinfónicas do município de Santa Maria da Feira.

Quanto ao restante cartaz do FIMUV, os destaques são o espetáculo da dupla Fado Bicha, que levará ao auditório do CiRAC, entidade promotora do festival, novas narrativas inspiradas por esse género musical, e o concerto do grupo polaco MozART, que reinterpreta clássicos da música erudita e do repertório de cabaret com arranjos cómicos, cenas de humor e teatro físico.

A 46.ª edição do festival propõe ainda música de câmara pelo coletivo espanhol L’Rollin Clarinet Band e pelo duo piano-violino dos irmãos russos Kirill e Alexandra Troussov, assim como uma performance do pianista Júlio Resende com o Fado Jazz Ensemble e um recital de fagote por Rui Lopes via ‘streaming’, a partir da Suíça, na rubrica "FIMUV pelo Mundo".

A programação de 2023 continua com atuações pela Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira, pelos vencedores das competições de música Paços Premium e Cidade do Fundão, pelo Coro CiRAC com o Ensemble Orquestral e pelos premiados do Concurso Jovens Músicos promovido pela RTP e Rádio Antena 2.

O cartaz completa-se com a companhia Rui Sousa Marionetas, que fará em palco a estreia de “Sonata manipulada” e apresentará essa peça também em ambiente escolar, juntamente com o espetáculo “A música por um fio”.