A entrevista de Doja Cat na passadeira vermelha da MET Gala entrou para a lista das entrevistas mais insólitas de sempre. Para a cerimónia, a artista vestiu a pele de Choupette, a gata de Karl Lagerfeld, e encarnou a personagem.

Durante a conversa com Emma Chamberlain para a revista Vouge, Doja Cat respondeu sempre a miar. O vídeo do momento foi partilhado no TikTok e soma milhões de visualizações.

Veja o vídeo: