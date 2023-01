Lisboa, será a primeira cidade da Europa a receber a "Battito Infinito World Tour", a nova digressão de Eros Ramazzotti. O cantor italiano sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa, nos dias 3 e 4 de fevereiro, para apresentar o seu mais recente álbum, "Battito Infinito", e recordar os principais sucessos da sua carreira. A segunda data já se encontra esgotada.

Em conversa com o SAPO Mag, Eros Ramazzotti, voz de temas como "La Cosa Mas Bella", "Otra Como Tu" ou "Più Bella Cosa", confessa que está ansioso por regressar a Portugal. "Será uma ocasião para nos divertirmos, dançarmos e cantarmos juntos. A produção do espetáculo é imponente: vou atuar num palco de alta tecnologia e vou estar acompanhado por uma série de músicos incríveis e que respeito muito", revela.

"Como sempre, procuro apresentar ao meu público um concerto do mais alto nível para lhes proporcionar uma noite inesquecível", frisa o artista que está a celebrar 35 anos de carreira e que conta já com 14 álbuns editados, que venderam mais de 70 milhões de cópias em todo o mundo.

Sem adiantar muitos detalhes sobre os concertos, Eros Ramazzotti revela ao SAPO Mag como se prepara para as longas digressões."Há algum tempo comecei a ter aulas de kyokushinkai: é um estilo de karaté que ajuda muito a lidar com o ritmo intenso das digressões", conta o artista italiano.

"Vejo-me a tocar quase todos os dias numa cidade diferente, a viajar centenas de quilómetros em pouquíssimo tempo. Acho que isso é uma das melhores coisas de estar em digressão: viajar e poder conhecer tantas pessoas e culturas tão diferentes da minha, enquanto faço o trabalho que adoro. Acho que é um grande privilégio", sublinha o músico.

Com mais de três décadas de canções, Eros Ramazzotti confessa ainda que é uma "honra" saber que as suas canções são ouvidas e cantadas nos quatro cantos do mundo: "Dizer que estou honrado é dizer pouco. Ouvir o meu público a cantar os meus temas em italiano e mesmo a milhares de quilómetros de Itália - muitas vezes sem saberem o significado das letras -, para mim, é uma prova que as emoções que quero transmitir com a minha música superam os limites linguísticos".

Lisboa vai receber os primeiros concertos da "Battito Infinito World Tour" na Europa, mas o cantor já fez o pré-aquecimento em Sevilha, em 2022. "Há um momento nesta digressão que me impressionou em particular: durante a primeira data em Sevilha da 'World Tour Première', antecipando a 'Battito Infinito World Tour', a minha filha Aurora estava na primeira fila a apoiar-me", lembra.

"A minha filha está sempre muito presente e também participou na produção de 'Battito Infinito' - a canção que dá nome ao álbum e podes ouvir a voz dela a recitar um monólogo muito intenso. Resolvi surpreendê-la e projetar um vídeo onde ela está a interpretar aquelas mesmas frases que enriqueceram a 'Battito Infinito'. Senti vontade de agradecer pelo amor e apoio que sempre me deu. E já estou a pensar que em breve fará de mim avô e isso enche-me de alegria. É um misto de emoções indescritíveis", acrescenta.

Na conversa com o SAPO Mag, o músico relembra ainda a passagem por Portugal, no final dos 1990. "Uma das boas recordações que tenho de Portugal remota a 1996: Lisboa recebeu uma das minhas primeiras digressões europeias e foi emoção muito grande. O público português recebeu-me sempre com um carinho excecional e, por isso, decidimos adicionar mais uma data na Altice Arena", frisa. "Mal posso esperar por abraçar o público português nos dias 3 e 4 de fevereiro", remata.

O concerto de Eros Ramazzotti na Altice Arena, em Lisboa, no dia 4 de fevereiro já se encontra esgotado. Os bilhetes para 3 de fevereiro estão à venda na MEO Blueticket e nos locais habituais.