25 anos depois, os Excesso vão regressar aos palcos para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 19 de maio de 2023. Os bilhetes já se encontra à venda na MEO BlueTicket por 25 euros - ver aqui.

"Após mais de duas décadas desde a sua formação, Carlos, Duck, Gonzo, João Portugal e Melão voltam a mexer com as emoções de uma geração que, ainda hoje, vibra com os êxitos que criaram entre 1997 e 2002, tornando-os intemporais. O reencontro está marcado para dia 19 de maio de 2023, data em que os Excesso regressarão aos palcos com o espetáculo 'Até Ao Fim', na Altice Arena, em Lisboa", pode ler-se no comunicado.

Ao canal, Carlos, Melão, Gonzo, Duck e João Portugal confirmaram que, para já, está apenas previsto um concerto na sala lisboeta.

No concerto, a banda promete apresentar os sucessos "com uma nova roupagem, outras tantas cantadas exatamente como antes, várias surpresas e alguns desafios novos vão fazer deste um espetáculo que todos vão querer ver"

"Reunindo os cinco elementos da banda, novamente em palco, 'Excesso – Até ao Fim' vai ser único, memorável e nostálgico, fazendo com que todos os que estejam presentes, na Altice Arena, a 19 de maio, revivam os melhores momentos vividos ao som das músicas que marcaram as suas vidas", remata a nota publicada online.