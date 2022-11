O Expresso Transatlântico, projeto que junta Gaspar Varela (guitarra portuguesa), Sebastião Varela (guitarra elétrica) e Rafael Matos (bateria), tem conquistado fãs e elogios desde o lançamento do EP de estreia. Esta sexta-feira, dia 18 de novembro, o trio revelou "Barquinha", o novo single, que conta com a participação de Conan Osíris.

"Melodias que nos transportam para os lugares mais ínfimos dos oceanos num refrão que ficará a ecoar de onda em onda", assim o descrevem os músicos.

"Barquinha" conta com videoclipe - ver aqui - realizado por Sebastião Varela. Para o realizador, "o teledisco de 'Barquinha' vive dentro da ideia de partir para regressar, desenhando em tom de celebração a preparação para a partida, nunca esquecendo a importância de voltar".

"O vídeo conta também com imagens do filme de Leitão de Barros 'Maria do Mar', de 1930, para melhor ilustrar este conceito", explica.