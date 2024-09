"Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored Story of ‘80s Hair Metal", série documental da Paramount+, promete revelar histórias nunca antes contadas de artistas e bandas que marcaram a era do hair metal. A primeira temporada estreia-se a 17 de setembro no serviço de streaming norte-americano.

Ozzy Osbourne é um dos protagonistas dos três episódios da produção. Muitas das histórias do músico no anos 1980 são conhecidas pelos fãs - como morder a cabeça de um morcego vivo ou cheirar uma linha de formigas -, mas a série documental vai revelar outras "aventuras" (ou loucuras).

Segundo a Entertainment Weekly, em "Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored Story of ‘80s Hair Metal", Stephen Pearcy, dos Ratt, recorda uma partida malcheirosa de Ozzy Osbourne. "Saíamos com o Ozzy depois dos concertos no hotel. Então, o Ozzy teve uma ideia doida", começa por lembrar.

No vídeo partilhado pela revista, Stephen Pearcy detalha a "tradição" do colega nos hoteis de cinco estrelas, em que os hóspedes deixam os seus sapatos nos corredores para serem engraxados: "Sabem, nos bons hotéis, colocam-se os sapatos fora, para ser serem engraxados... E: 'vou usar os sapatos bonitos de manhã".

"Então, ele saía a 'mancar' pelo corredor... Ele literalmente baixava as calças e fazia uma grande m**** nos sapatos", revela o líder dos Ratt na série.