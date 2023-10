Foi em setembro de 2016 que Fernando Daniel subiu pela primeira vez ao palco do "The Voice Portugal", poucos meses depois de Adele se estrear na Altice Arena, em Lisboa. Com "When We Were Young", da artista britânica, o jovem concorrente conquistou todos os mentores do programa de talentos da RTP1 e sua "Prova Cega" tornou-se viral em todo o mundo, com destaque na imprensa internacional.

Depois, todos sabemos o que aconteceu: o cantor foi o grande vencedor da temporada do formato, que lha valeu um contrato discográfico com a Universal Music. Em 2018, chegou o primeiro álbum, "Salto", os singles foram sucessos instantâneos e, palco a palco, os concertos foram crescendo. O segundo disco, "Presente", chegou em 2020 e as reproduções multiplicaram-se, assim como com "V.H.S. (volume 1)", editado este ano.

Entre álbuns, concertos lotados de norte a sul do país e uma legião de fãs que não para de crescer. E foram os fãs de sempre e os mais recentes que se juntaram a Fernando Daniel este sábado, dia 14 de outubro, na Altice Arena, em Lisboa.

créditos: TIAGO DAVID

Para a estreia na maior sala do país, o artista transformou o palco numa 'casa' de dois andares. Sentado na sala de estar com os seus músicos, o cantor abriu as portas com "Nós Dois", canção do seu mais recente álbum. O aquecimento inicial continuou com "Outra Vez" e "Cair" - nos primeiros, a multidão provou seguir de perto a carreira de Fernando Daniel e saber todos versos na ponta da língua.

À quarta canção, o cantor recebeu na sua 'casa' Beatriz Rosário, para o tema "Prometo" e milhares de corações de papel espalharam-se pela Altice Arena. No alinhamento seguiu-se "Tal Como Sou", carimbando um momento de total comunhão entre o público e o artista - na verdade, foi assim em todas as canções.

Depois de uma primeira volta mais acústica com "Prometo", Fernando Daniel chamou a palco o convidado mais especial da noite. "Esta canção era para ser minha e da Matilde, mais juntou-se mais uma pessoa", confessou o cantor, chamando a palco o seu sobrinho Diego, que brilhou no "The Voive Kids", da RTP1.

créditos: TIAGO DAVID

Entre sorrisos, lágrimas e abraços, o desfile de canções continuou com "Se Eu", "Memória", "Entre Nós" e "Mágoa". Depois foi tempo de viajar até aos tempos do "The Voice Portugal" e à sua "Prova Cega", ao som de "When We Were Young", um dos maiores sucessos de Adele.

"Passaram só seis anos, mas pareceu uma vida. Há malta que só chegou agora, com o disco 'V.H.S.', há malta que veio com o 'Presente', há malta que está desde o 'Salt0', o meu primeiro disco... mas também há malta que está cá desde 2016, quando a minha vida mudou", recordou o cantor.

Sem pausas e sempre com emoções fortes à flor da pele, Fernando Daniel seguiu a viagem pela sua carreira com "Início, Meio e Fim" e "Raro". Depois foi a vez de mais um convidado subir a palco: Agir juntou-se ao cantor para "Sem Ti".

Em "Dona da Razão", convidou os fãs a dançarem e entrarem no espírito de uma discoteca dos anos 1980. Depois da festa, uma dos momento mais especiais da noite e que inspirou todo o conceito do concerto: no centro do palco e rodeado pela multidão com cartazes, Fernando Daniel trouxe "Casa", single editado em maio, terminando a atuação rodeado por 'chuva'.

Antes de entrar na reta final, Carlão subiu a palco para "Nada a Perder", que abriu caminho para "Nada Mais". O primeiro 'adeus' foi ao som de "Voltas", o primeiro grande sucesso da carreira do cantor.

créditos: TIAGO DAVID

Depois das portas da 'casa' se fecharem, o público pediu "só mais uma" e Fernando Daniel voltou rapidamente a palco. No centro da Altice Arena, numa plataforma elevada e ao piano (com a fotografia do avô no cenário), o artista tocou "Melodia da Saudade" e foram poucos os fãs que não se emocionaram.

"Está cá toda a gente. Está cá o público que me deu uma noite incrível, muito obrigado a todos. Está cá a minha família (...) O meu avô está no pensamento e no coração e... esta introdução toda servia para dizer qualquer coisa, mas já me esqueci", disse o cantor, em lágrimas. "Foi uma das melhores noites da minha vida. Muito obrigado por tudo, esgotámos as duas maiores arenas do país. Esgotámos juntos", acrescentou antes da despedida celebrada ao som de "Espera".

créditos: TIAGO DAVID

Sete anos depois da triunfal "Prova Cega" no "The Voice Portugal", na Altice Arena, Fernando Daniel provou que os sonhos se podem tornar realidade com muito empenho e dedicação - em 2016, quando cantou "When We Were Young" certamente não imaginaria que iria pisar o palco por onde passou Adele.

A Altice Arena e a Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, são certamente só o início de mais capítulos felizes na carreira do cantor português que conquistou os fãs com canções que se tornaram banda sonora de muitas vidas.