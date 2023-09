Depois do lançamento do terceiro álbum, “V.H.S Vol. 1", e de uma digressão de norte a sul do país, Fernando Daniel está a preparar os concertos na Altice Arena, em Lisboa, e na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Esta quarta-feira, dia 6 de setembro, o artista anunciou que o seu sobrinho Diego será um dos convidados especiais. "Esperam-se para estes concertos duas grandes produções e as surpresas começam agora, aos poucos, a ser desvendadas. A primeira é de que Fernando Daniel contará como convidado especial o seu próprio sobrinho, o jovem cantor Diego", adianta a Universal Music.

Este ano, Diego protagonizou um momento viral no "The Voice Kids", ao interpretar o tema “Prometo”, de Fernando Daniel. "O cantor, então mentor do programa, não conteve as lágrimas ao reconhecer a voz do sobrinho e acompanhou-o em palco. Uma atuação memorável que já ultrapassou os 4,5 milhões de visualizações no YouTube e que se tornou viral nas redes sociais, levando a canção aos quatro cantos do mundo", lembra a editora.

Os bilhetes estão à venda aqui.