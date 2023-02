No Centro Cultural Cabo-verdiano, em Lisboa, no dia 18 de março, às 17h30, será apresentado o espetáculo "Canções com cores cabo-verdianas”, com o pianista Humberto Ramos, e as cantoras Lucibela e Carla Correia, um “evento de celebração da amizade entre Cabo Verde e o Luxemburgo, e da francofonia”, segundo a organização. O espetáculo é “seguido de uma receção gastronómica onde o público poderá saborear as especialidades de todos os países da francofonia”.

Cabo Verde participa pela primeira vez na Festa da Francofonia, que celebra os 30 anos da adesão da Roménia à Organização Internacional da Francofonia, com um concerto de gala “La francophonie de demain: la musique nous unis!”, no dia 23, às 18h00, na Igreja da Madre de Deus, na capital portuguesa, com a participação da violinista romena Clara Cernat, e do pianista francês Thierry Huillet, que vão interpretar peças de Massenet, Porumbescu, Capoianu, San-Saëns e do próprio Huillet, “The Post Horn”.

A programação musical conta ainda com um concerto de música afro-eletrónica do artista congolês-canadiano, Pierre Kwenders, no dia 16 de março, às 20h00, na Casa Independente, em Lisboa. Pierre Kwenders venceu, no ano passado, o prémio de música Polaris para o Melhor Álbum canadiano do ano, pelo seu trabalho "José Louis and the paradox of love".

O programa de conferências vai contar com o escritor, jornalista e membro da Academia Francesa, desde 2013, o hatiano-canadiano Dany Laferrière que apresenta uma comunicação, no dia 20 de março, às 16h30, na Faculdade e Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Além de Lisboa, a Festa da Francofonia decorre no Porto e em Odivelas, e realiza "eventos paralelos" em todos os distritos.

No Porto, nos dias 12 e 13 de abril, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (UP), a escritora, dramaturga, realizadora e atriz belga Geneviève Damas tem um encontro com os estudantes de Estudos Franceses, em torno do seu romance “Patricia” (2017), e efetua uma oficina de escrita.

Ainda na área das conferências, e também na Faculdade de Letras da UP, o sociólogo, escritor, ensaísta e jornalista francês Frédéric Martel apresenta no dia 20, às 17h00, a palestra “Comment le soft power, l'influence, les guerres hybrides sont en train de changer la culture” e, no dia seguinte à mesma hora, “La culture mainstream et comment le monde n'est plus plat”.

A obra de Antoine de Saint-Exupéry, “Le Petit Prince”, adaptada ao teatro por Gaspard Legendre, com música de Jessica Saraf, é apresentada no dia 6 de março, às 10h00, no Auditório Arrupe, em Lisboa, no dia 8, em duas sessões, às 10h00 e às 12h00, no Auditório Colegio Luso, no Porto, no dia 9, também em duas sessões, na Escola Secundária da Ramada, em Odivelas, nos arredores de Lisboa e, finalmente, no dia 10, às 10h00, 12h00 e 14h00, no Auditório Camões, na capital.

Este espetáculo em língua francesa, levado à cena pelo elenco do Théâtre du Héron, de Rezé, “destina-se a um público de todas as idades", e "foi pensado em particular para aqueles que aprendem francês como língua estrangeira”.

No dia 22 de março, às 14h00, “os eco-delegados da escola secundária francesa Charles Lepierre, os colegas da embaixada do Canadá e outras embaixadas dos países da francofonia, e a Associação Bandeira Azul” reúnem-se na praia da Costa de Caparica, distrito de Setúbal, até às 16h00, “para uma grande 'francophonie' de limpeza da praia". "Durante quase duas horas" serão unidas "forças para remover todos os resíduos plásticos que podem ser encontrados na praia e assim proteger um pouco o nosso oceano”.

Os membros da Organização Internacional da Francofonia, com representação diplomática em Portugal, são Andorra, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Costa do Marfim, Egito, França, Luxemburgo, Marrocos, Roménia e Tunísia.