A primeira edição, centrada no Altice Forum Braga, somou 24 mil espectadores, de acordo com o comunicado divulgado pela organização.

Kodaline, Rag'n'Bone Man, James Bay, Luísa Sonza, Nothing But Thieves, Becky Hill, De La Soul, Rels B, Mala Rodríguez, Dino D’Santiago, ProfJam, Mundo Segundo & Sam The Kid, Jimmy P e Chico da Tina garantiram os palcos Authentica e Urban, os principais do festival.

Jüra, Ghost Hunt, Shange, Quadra, NO!ON, Paraguaii, Killimanjaro e This Penguin Can Fly ocuparam o Palco Auditorium, destinado a "nomes emergentes".

O festival, que se quer afirmar como o "maior festival de inverno", reserva também lugar à música eletrónica, tendo este ano contado com BIIA, Rusty, Rhythm, Farofa, Oder, DJ Firmeza, CelesteMariposa e Joff.

A primeira edição contou ainda com zonas dedicadas à Street Art.