Prevista para este ano, a 12.ª edição do Bons Sons será adiada para agosto de 2024. "Um adiamento que não deixa de ser triste, mas que acontece devido às melhores razões", frisa a organização.

"Finalmente, após tantos anos, começaram as tão ansiadas obras de requalificação do largo (Largo do Rossio) e do centro de Cem Soldos – área ocupada pela quase totalidade do recinto do Bons Sons", explica o comunicado.

Segundo a organização, a requalificação, desenvolvida pelo Município de Tomar, com duração estimada até ao verão deste ano, significa o "aumento da qualidade de vida das pessoas que habitam e que visitam a aldeia, melhorias nas infraestruturas, no saneamento básico e drenagem de águas, na pavimentação de vias e áreas de lazer, na iluminação/eletricidade, no mobiliário urbano, na circulação das pessoas e dos automóveis e na organização do estacionamento".

"Esta intervenção inviabiliza a realização do festival e justifica, assim, o adiamento do Bons soNS para 2024, uma edição que começará a ser preparada desde já, com o tempo necessário para repensar o festival e adaptá-lo ao novo recinto que surgirá entre o casario da aldeia", acrescenta a organização do festival.