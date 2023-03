A abertura do certame, no dia 18, está a cargo do quarteto Miss Manouche, formado em 2014, inspirado no compositor de jazz Django Reinhardt (1910-1953), músico belga de etnia cigana, que criou um estilo de fusão da música cigana com o jazz.

Este quarteto, formado por Ian Mucznick (voz e guitarra acústica), João San Payo (voz e baixo acústico), Luis Bastos (voz e clarinete) e Alcides Miranda (guitarra acústica), recria os êxitos radiofónicos das décadas de 1910 e 1920.

No dia seguinte, atua o duo de guitarras Mano a Mano, dos irmãos madeirenses André e Bruno Santos, seguindo-se o guitarrista francês Tchavolo Schmitt.

O guitarrista e compositor Bruno Santos (nascido em 1976) foi diretor pedagógico da Escola de Jazz Luiz Villas Boas, do Hot Clube de Portugal, e dirige o Septeto de Jazz do Hot Clube. Em nome próprio editou os álbuns “Wrong Way” (2005), “TrioAngular” (2007), “Ensemble” (2013) e “Caixa de Música” (2013).

O guitarrista André Santos (1986) concluiu o mestrado no Conservatório de Amesterdão e, em 2013, editou o seu álbum de estreia, “Ponto de Partida”, acompanhado pelos músicos Ricardo Toscano, João Hasselberg e João Pereira. O segundo disco saiu em 2016, “Vitamina D”, gravado em trio com Tristan Renfrow (bateria) e Matt Adomeit (contrabaixo).

No dia 20 atuam o violinista de jazz anglo-francês Daniel John Martin e Romane, nome artístico do guitarrista francês de etnia cigana Patrick Leguidecoq, nascido em Paris em 1959.

O festival encerra com Manouche Station e Dança Blues & Swing Lisboa.

A Manouche Station surgiu em 2015 por iniciativa do músico João Novais e especializou-se na interpretação de temas do repertório do jazz europeu, das décadas de 1920 e 1930, fortemente influenciado pelos repertórios dos músicos Django Reinhardt e Stephane Grappelli (1908-1997).

A Manouche Station é formada por João Novais (contrabaixo), Gonçalo Mendonça (guitarra), Paulo Rosa (guitarra) e João Silva (violino), e será acompanhada pelos bailarinos da escola de dança Blues & Swing Lisboa.

O Festival Manouche de Almada teve uma edição zero em 2021 e uma primeira edição em maio do ano passado.