Goran Bregović, a banda de tributo a Linkin Park Hybrid Theory, Plutonio e Diogo Piçarra com Bárbara Tinoco são as mais recentes confirmações do Festival do Crato, que acontece entre 22 e 26 de agosto naquele concelho do distrito de Portalegre.

Os nomes hoje anunciados juntam-se a Julinho KSD, Nininho Vaz Maia e Wet Bed Gang, Two Door Cinema Club, Os Quatro e Meia com Bandidos do Cante e Kura.

Em abril, a organização anunciou que tem para oferecer aos festivaleiros uma zona de “camping ocasional” e recordou que, durante os dias do festival de música, estão agendadas “after-hours com DJ”, entre outras iniciativas.

As entradas na Feira de Artesanato e Gastronomia são gratuitas, enquanto o Festival do Crato tem entradas pagas, encontrando-se já à venda os bilhetes diários e os passes para os cinco dias do evento musical.