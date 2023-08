O evento da vila alentejana vai contar com espetáculos no palco principal da Feira de Artesanato e Gastronomia, com entrada gratuita, de uma zona de camping ocasional e do palco After-Hours com DJs, entre outras atividades programadas.

O cartaz desta edição conta com concertos de Editors, Two Door Cinema Club, Nininho Vaz Maia, Ana Moura (convidado especial: Paulo Flores), Rui Veloso, Wet Bed Gang, Plutonio, Diogo Piçarra (convidada especial: Bárbara Tinoco), Os Quatro e Meia (convidados especiais: Bandidos do Cante), Linda Martini, Pedro Mafama ou Julinho KSD.

A receção ao campista decorre no dia 20 de agosto, com entrada gratuita, e terá lugar no recinto da Feira de Artesanato e Gastronomia. A partir das 22h00, o programa inclui o concerto de JÜRA e os Djs Pedro Carrilho + Mr Vlalen.

Tony Carreira

Tony Carreira é o artista convidado para o dia extra, intitulado Festa Solidária, a 21 de agosto, a partir das 22h00. O espetáculo tem o o objetivo de angariar de fundos a favor das associações humanitárias e solidárias do Município do Crato. Este dia inclui ainda com um afterhours com Music by Luís Sousa + Mário Dias Sax, centrado em êxitos dos anos 1980 e 1990.

Cartaz do festival:

22 de agosto

Julinho KSD + Nininho Vaz Maia + Wet Bed Gang

After Hours Dj Matcho

23 de agosto

Plutonio + Rui Veloso + Diogo Piçarra (convidada especial: Bárbara Tinoco)

After Hours Dj Wilson Honrado

24 de agosto

Os Raiz + Os Quatro e Meia (convidados especiais: Bandidos do Cante) + Goran Bregović

After Hours Dj ZANOVA

25 de agosto

Linda Martini + Hybrid Theory + Two Door Cinema Club

After Hours Kura e Dj Nuno Luz

26 de agosto

Pedro Mafama + Ana Moura (convidado especial: Paulo Flores) + Editors

After Hours Djs Fernando Alvim e Ana Isabel Arroja

Editors

Rede Especial de Transporte (RET) - CP

Para maior comodidade e segurança do público que se desloca ao Crato nos dias do Festival, é aconselhada a utilização da Rede Especial de Transportes (RET) do Festival do Crato.

CP

Quem viajar de comboio terá desconto de 30% nos serviços Intercidades, InterRegional e Regional, mediante a apresentação do ingresso do festival.

Serão disponibilizados, de 20 a 27 de agosto, transferes de ligação entre a estação CP do Crato, a zona do Festival e o Parque de Campismo

Estação CP Crato: 11h00 e 15h15

Crato - Estação CP: Junto ao Festival: 10h30 ou 14h40 (Sentido Badajoz) / 14h00 ou 19h20 (Sentido Entroncamento) | Parque de Campismo: 10h15 ou 14h30 (Sentido Badajoz / 13h50 ou 19h10 (Sentido Entroncamento)

Zona de Camping Ocasional

A Zona de Camping Ocasional, situada a cerca de 400 metros do recinto do festival, garante segurança e comodidade com sistema de videovigilância, zonas de sombra, área de refeitório ao ar livre, lava-loiças e carregamento de telemóveis. Terá ainda disponíveis, 24 horas por dia, áreas de chuveiros, incluindo instalações específicas para pessoas com mobilidade reduzida.

O acesso é reservado a portadores do Passe 5 dias c/ Camping Ocasional.

Check in: 20 de agosto a partir das 10h00

Check out: 27 de agosto até às 18h00

Bilhetes Diários e Passes

Os bilhetes diários e os passes de 5 dias estão à venda no parceiro oficial do Festival em ticketline.pt e nos locais habituais: Worten, Fnac, C.C: Mundicenter, SuperCor, It Tabacarias, MMM Ticket, Ask Me Lisboa, El Corte Inglês, E. Leclerc, A.B.E.P., Altice Forum Braga, Cascais Visitor Center, Casino Lisboa, Centro Cultural de Belém, Galeria C. Campo Pequeno, Multiusos Guimarães, Super Bock Arena, Teatro Tivoli BBVA, Time Out Mercado de Lisboa e na Câmara Municipal do Crato.

Bilhetes Diários:

- Dia 22 - 15 euros

- Dia 23 - 15 euros

- Dia 24 - 15 euros

- Dia 25 - 20 euros

- Dia 26 - 20 euros

Passe 5 Dias - sem acesso ao campismo: 50 euros

Passe 5 Dias - com acesso ao campismo: 60 euros

Os bilhetes para o dia 21 de agosto têm o valor de 20 euros e estão à venda nos mesmos locais mencionados acima. Quem possuir o Passe de 5 dias, com e sem campismo, tem entrada incluída para este dia.

Nota: As crianças até aos 11 anos, inclusive, não pagam se acompanhadas por um adulto.

Horário das bilheteiras no recinto/ Troca de passes por pulseira:

Bilheteira Principal

Dias 18 a 20 agosto: das 16h00 às 19h00

Dia 21 de agosto: das 15h00 às 0h00

Dias 22 a 24 de agosto: das 15h00 às 0h00

Dias 25 e 26 de agosto: das 15h00 às 0h00

Bilheteira Norte:

Dia 21 de agosto: 15h00 às 0h00

Dias 22 a 24 de agosto: 19h30 às 0h00

Dias 25 e 26 de agosto: das 19h30 às 0h00

Bilheteira - Entrada Principal do Festival

Dias 21 a 26 agosto: 0h00 às 4h00

Bilheteira/Troca de passes por pulseira junto à Zona do Camping:

Dia 20 de agosto: a partir das 10h00

Dias 21 e 22 de agosto: das 10h00 às 20h00

Nota: Caso chegue após estes horários ou no dia 23 a 26 de agosto dirija-se à entrada do camping para troca passe/pulseira.

Horário Recinto do Festival:

21 a 26 agosto: Abertura de Portas: 20h00

21 a 24 agosto - Encerramento: 4h00

25 e 26 agosto: Encerramento: 5h00

Horário Recinto da Feira de Artesanato e Gastronomia:

21 a 26 de agosto: a partir das 17h00