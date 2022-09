Nesta edição, o MIL vai dividir-se entre o Hub Criativo do Beato, onde decorre a convenção, e várias salas do Cais do Sodré, para onde está marcada a programação artística.

A programação musical inclui mais de 50 artistas e bandas, entre os quais Rosie Alena (Reino Unido), Meskerem Mees, Avalanche Kaito (Bélgica), Bedouin Burger, Charlotte Fever (França), Jacuzzi Gang (Itália), Mabe Fratti (México), As Docinhas, Filipe Karlsson, Cassete Pirata, Chica, Evaya, Iolanda, Kriol, Filipe Sambado, Soluna, Tomás Wallenstein (Portugal), Mainline Main Orchestra, Los Yolos e Verde Prato (Espanha).

O programa da Convenção, “dirigida aos trabalhadores e estudantes do setor cultural e com um foco particular nos profissionais do setor da música”, inclui ‘masterclasses’, ‘keynotes’, debates e ‘workshops’, e irá desenvolver-se em torno de temas relacionados com “a atualidade dos setores da cultura e da música, tais como: políticas culturais; setor da música (e o seu futuro); acessibilidade, ética e sustentabilidade, e economia noturna”.

Entre os convidados estão Tiago Fortuna e Jwana Godinho, fundadores da Access Lab, que vão dar uma formação sobre eventos acessíveis para pessoas com deficiência e pessoas surdas, assim como Kigo Elosegui, agente do músico espanhol C. Tangana, que vai orientar “uma aula teórico-prática” sobre a criação de identidade e consciencialização global e local para os artistas.

Kaitlyn Davies, que já esteve este ano no festival Sonar Lisboa, fundadora do coletivo CO:QUO e especialista em web 3.0, vai ao MIL fazer um ‘workshop’ de criação de um NFT.

Os artistas Puta da Silva e Rodrigo Cuevas, “ativistas e agitadores da música popular e folk”, vão estar no MIL para falar sobre a tradição e reinvenção da música popular atual.

O MIL tem como objetivo a promoção e internacionalização da música dos países de língua portuguesa, contando com a presença de programadores de festivais, de salas de espetáculos, editoras, empresas de agenciamento e estruturas ligadas à produção musical.