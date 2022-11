De acordo com a organização, “este ano o festival emerge no seu final, como último festival de 2022”, realizando-se nos dias 28 e 29 de dezembro, respetivamente, no Musicbox e no B.Leza, “dois espaços icónicos da noite lisboeta e cada vez mais associados à programação de novos valores”.

O “talento Super Emergente” volta a ser “o foco” do festival, com a seleção de seis bandas através de concurso, que irão juntar-se no cartaz aos Bandua, “o vibrante projeto de Bernardo D’Addario e Edgar Pereira Valente, emergido este ano da colaboração entre os dois músicos”, aos Unsafe Space Garden, aos SFISTIKATED, projeto que junta João Marques dos First Breath After Coma e Roberto Oliveira dos Whales e a James Flower, alter ego do produtor e DJ Tiago Nasciso, que se apresenta em DJ set.

O concurso para a escolha do “talento Super Emergente” desta edição, os seis projetos musicais que irão juntar-se ao cartaz, acontece entre hoje e 30 de novembro.

Três desses projetos atuam no dia 28 de dezembro e, os restantes três, no dia 29 de dezembro.

“Àqueles que subirem ao palco em resultado do ‘Open Call’, atribuiremos ainda dois prémios, a serem anunciados dia 30 de dezembro: Melhor Concerto Super Emergente (por votação do público presente), cujo prémio é uma atuação ao vivo na SBSR e a possibilidade de abertura de noite para concerto no B.Leza de banda Melhor Projeto Musical; Melhor Projeto Musical (da responsabilidade exclusiva do júri) cujo prémio é a gravação de um EP ou álbum nos Estúdios Camaleão, em Lisboa, e a apresentação do mesmo num concerto no B.Leza”, refere a organização.

Mais informações sobre o concurso e a 4.ª edição do Festival Emergente estão disponíveis em https://www.festivalemergente.com.