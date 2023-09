A oitava edição do festival terá até sábado um série de concertos, tertúlias, gastronomia e a participação de mais de 60 artistas.

Na apresentação do evento feita em Lisboa em finais de julho, o presidente da câmara de Faro, Rogério Bacalhau, sublinhou a ideia de "celebração da música portuguesa", num cenário histórico e natural, pela proximidade com a Ria Formosa.

No primeiro dia do festival, que coincide com o Dia da Cidade, são esperadas atuações dos D. A. M. A., Calema, Slow J, Maro, Mimicat, Supa Squad, Buruntuma, Clube Makumba e Eu.Clides.

No segundo dia, entre a eletrónica, a pop e o fado, sobem ao palco Mariza, Bispo, Jafumega, David Bruno, Tó Trips e You Can't Win Charlie Brown.

No terceiro e último dia, entram em cena Pedro Abrunhosa, Bárbara Tinoco, Plutónio, Ricardo Ribeiro, Fogo Fogo, Silk Nobre, Noiserv e José Pinhal Post Mortem Experience.

Na noite de quarta-feira já houve uma pré-abertura do festival, com entradas gratuitas e um concerto de António Zambujo, Buba Espinho e Luís Trigacheiro, três artistas com raízes alentejanas cujas origens cruzam o Fado e o Cante Alentejano.