A apresentação do festival, que segundo a autarquia ressurgirá com um novo conceito, vai decorrer numa conferência de imprensa a realizar no sábado, no Centro de Arte Alberto Carneiro (Fábrica de Santo Thyrso).

Para o mesmo dia e local está agendado um espetáculo do dueto norte-americano Tuck & Patti, que desde o seu primeiro disco, “Tears of Joy”, conquistou o respeito de milhares de fãs de jazz (e não só) em todo o mundo, destacando-se o sucesso de uma versão do tema “Time After Time”, de Cindy Lauper, continua o comunicado.