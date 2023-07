Ricardo Toscano, Desidério Lázaro, Nobuya Sugawa, Isabel Anjo, Manuel Teles, Henrique Portovedo, Edgar Caramelo e Carlos Canhoto compõem o evento.

Do programa com entrada gratuita constam 30 concertos, o IX Concurso Internacional de Saxofone “Vitor Santos”, 150 de horas de 'masterclasses', oficinas, palestras e apresentações de investigação científica, segundo a programação.

O FISP é uma organização do Quarteto Artemsax, Sociedade Filarmónica Humanitária e Conservatório Regional de Palmela, com direção artística de João Pedro Silva e o apoio do Município local.