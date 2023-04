As “primeiras 16 confirmações” do programa da 23.ª edição do Festival Músicas do Mundo (FMM), que se realiza de 22 a 29 de julho, “combinam artistas consagrados com artistas que estão a conquistar o seu espaço na música global”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

Entre os nomes revelados está o da mexicana Lila Downs, “uma das maiores artistas da América Latina”, que “faz confluir na sua voz distintiva géneros tão diversos como as rancheras e os corridos mexicanos, boleros, jazz, hip-hop ou cumbias”.

Outra das estreias há muito ansiada no FMM, como confessam os promotores, é a cantautora Nneka, que leva a Sines as influências de “r&b, soul, hip-hop, reggae e afrobeat”.

Entre os artistas consagrados está a banda Tinariwen, os “principais embaixadores da música tuaregue” que regressam a Sines, “treze anos depois” da sua estreia nos palcos do litoral alentejano, com um novo álbum que vai “ao encontro da música da América rural”.

O coletivo jamaicano Inna de Yard é “outro grupo com lugar marcado” na edição deste ano do FMM, de novo dividida entre Porto Covo e Sines, “que reúne lendas do reggae com músicos da nova geração”.

Também o som jamaicano dos britânicos The Selecter, banda que esteve “na vanguarda do movimento 'two-tone', vai ser ouvido em Sines, num concerto de apresentação do novo álbum “Human Algebra”. Os membros originais Pauline Black e Arthur 'Gaps' Hendrickson, na voz, e Charley 'Aitch' Bembridge, na bateria, comandam a formação que atuará no FMM, confirmou a organização.

A edição deste ano do FMM vai contar também com a presença de Cimafunk, considerado “uma estrela da música afrocubana”, cujo nome “faz referência à sua herança como cimarrón – os escravos de origem africana que escaparam à escravidão -, e à sua música, que mescla ritmos cubanos com funk, afrobeat e hip hop”.

No grupo de artistas jovens com carreira consolidada, encontra-se igualmente o espanhol Rodrigo Cuevas que, na passagem por Sines, irá apresentar “as canções do seu novo álbum” que aborda “uma visão musical singular e moderna”, unindo “elementos do flamenco e de outros folclores espanhóis com elementos contemporâneos”.

Destaque ainda para a mexicana Silvana Estrada que passa pelo FMM Sines para dar a conhecer “Marchita”, o seu álbum de estreia, lançado no ano passado, que a colocam “em terrenos de pop independente com marcas das tradições das suas origens e também do jazz que estudou”.

O FMM contará ainda com Sophie Fustec, que desde meados dos anos 2010 assumiu a identidade LA CHICA, o trio brasileiro Gilson, formado por José, Francisco e João Gil (filho e netos de Gilberto Gil), Rokia Koné, uma das novas estrelas da música do Mali, o senegalês Lass e a banda franco-marroquina Bab L'Bluz.

Além do jazz português e europeu pela voz de Maria João e o contrabaixo de Carlos Bica, a edição deste ano do FMM já confirmou também a presença da fadista Carminho, que atua pela primeira vez no festival, e da brasileira Céu, que regressa a Sines com um novo álbum.

Organizado pela Câmara Municipal de Sines, o Festival Músicas do Mundo realiza-se em Porto Covo, de 22 a 24 de julho, e de 25 a 29, em Sines.