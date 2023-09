Este é o primeiro de sete concertos de entrada livre do Festival, que decorre sempre aos fins de semana, sempre em igrejas do concelho, nomeadamente nas localidades de Almada, Cacilhas, Cova da Piedade, Laranjeiro e Trafaria.

A 7 de outubro, na igreja do Bom Sucesso, em Cacilhas, atuará o Ensemble Atena; no dia 8, na ermida de S. Sebastião, os Solistas da Camerata Atlântica; no dia 14, na igreja matriz da Cova da Piedade, os Ensemble Bonne Corde e, no dia 21, na igreja Nossa Senhora de Fátima, no Laranjeiro, os Ars Lusitana.

João Viana (flauta) e Beatriz Cortesão (harpa) atuarão no dia 22 na igreja da Misericórdia, em Almada.

O festival termina no dia 28 na igreja de S. Pedro, na Trafaria, com as violinistas Diemut Poppen e Christell Lee.