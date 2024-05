O cartaz do festival reunirá Lluís Gomes Bluegrass Quartet (Espanha), Boom Ditty (França), Blue Weed (Itália), Rain of Animals (Escócia/Austrália) e a banda portuguesa Fado N´Grass, indicou à agência Lusa fonte da organização, da responsabilidade da Recreios Desportivos da Trafaria (RDT) Casino.

O Festival Trafaria Bluegrass - Onde o Tejo se Faz ao Mar, com direção artística de André Dal, apresentará as atuações das bandas na igreja, presídio e coreto da Trafaria, bem como no palco da RDT Casino.

A terceira edição do evento musical volta a ter como objetivo "celebrar o encontro intercultural centrado na música ´bluegrass', um género tradicional norte-americano, com raízes nas montanhas dos Apalaches e cujas origens estão na fusão do 'jazz' e dos 'blues' afro-americanos com a música 'folk' anglo-saxónica", indica ainda a organização, em comunicado.

O cartaz conta com seis bandas, cinco internacionais e uma portuguesa, numa edição em que a fusão musical com outros estilos vai estar em destaque, e serão organizadas ´jam sessions´ que juntam músicos de todo o mundo, "num espírito pleno de partilha e comunhão musical".

Haverá ainda ´masterclasses´ de música com diversos artistas que irão ensinar a tocar banjo, bandolim, violino ou guitarra, oficinas de dança ´Clogging´, gastronomia local, jogos tradicionais, animações de rua, ´workshops´ ecológicos.

Estão ainda previstas visitas guiadas em parceria com o Centro de Arqueologia de Almada, pelos principais monumentos da zona da Trafaria, que ajudam a contar a história da região.

O Festival Trafaria Bluegrass, aberto a todas as idades, é organizado pela associação local Recreios Desportivos da Trafaria e o artista André Dal, contando com o apoio da Câmara Municipal de Almada e da Junta da União das Freguesias da Caparica e Trafaria, bem como de diversas entidades locais.