O concelho de Almada, no distrito de Setúbal, recebe entre 2 e 6 de abril a primeira edição do Sul - Festival Internacional de Artes Performativas, um evento organizado pela companhia de teatro Hotel Europa.

O evento decorre nas freguesias da Costa da Caparica e da Trafaria e, segundo a organização, procura dar visibilidade a artistas que trabalham a partir de situações reais, com foco no teatro documental, ou que recorrem a técnicas e metodologias documentais.

Por outro lado, o Sul, com entrada gratuita, mas sempre sujeita a inscrição prévia e condicionada à lotação dos espaços, apresenta-se como um espaço de reflexão, aprendizagem e debate sobre temas atuais, como memória coletiva, democracia, colonialismo ou resistência ao fascismo e ao totalitarismo.

O primeiro dia do festival, no dia 2 de abril, decorre na Escola Básica Cardoso Pires (Costa da Caparica) com o espetáculo para famílias “Manda os teus pais Passear, outra vez”, uma criação do Teatro Experimental do Porto, que visa dar continuidade a um projeto de contemplação das ruas das cidades e que desafia crianças e adultos a ir à procura do que os rodeia.

Para o dia 3 de abril está marcada a estreia em Portugal de “Antiwords”, da companhia checa Spitfire Company nos Recreios Desportivos da Trafaria.

Inspirado no universo de Václav Havel, em particular na peça “Audiência”, neste espetáculo sobem ao palco duas atrizes, uma grade de cerveja checa, máscaras originais e humor absurdo.

No dia 4 de abril, também nos Recreios Desportivos da Trafaria, é a vez de “Desver - Uma Breve Performance sobre Um País Ocupado por Outro”, projeto de Joana Craveiro/Teatro do Vestido a partir das suas recolhas e do acervo que está a coligir sobre a questão palestiniana.

No dia 5 de abril, penúltimo dia de festival, a organização destaca uma visita/conversa na zona da Base da NATO na Fonte da Telha no qual será dada a conhecer em pormenor a primeira ação armada, em 1971, das Brigadas Revolucionárias feita naquele local.

Esta visita será guiada por Isabel do Carmo, cofundadora das brigadas.

No mesmo dia, no Auditório Costa da Caparica (Centro Comercial O Pescador), Marisa Paulo apresenta “Fragmentos”, espetáculo de dança criado a partir de entrevistas a várias mulheres negras na diáspora.

A primeira edição do Sul - Festival Internacional de Artes Performativas termina no dia 06 de abril, com o espetáculo “Portugal não é um país pequeno”, uma produção Hotel Europa.

Segundo a organização, o texto deste espetáculo foi criado reproduzindo as palavras das pessoas entrevistadas sobre a sua vida em África no período colonial e o resultado é a apresentação de um texto que retrata a complexidade da história recente em Portugal e o fim do colonialismo português.

A programação do festival inclui ainda concertos de Joana Guerra, Mbalango, Pedro Salvador e o DJ ‘set’ de Nelson Makossa.