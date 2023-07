Nesta nona edição participam 200 alunos de cerca de 30 países e estão programadas mais de 500 aulas abertas sobre técnica e interpretação musical, orientadas por 15 músicos e professores, entre eles, o violoncelista sueco Frans Helmerson, o clarinetista solista da Orquestra de Paris, Pascal Moraguès, o contrabaixista letão Gunars Upatnieks, da Orquestra Filarmónica de Berlim ou a flautista italiana Silvia Careddu, solista da Orquestra Nacional de França.

O diretor artístico do Festival, o pianista Filipe Pinto-Ribeiro, realçou a presença no Verão Clássico de “músicos de referência mundial”, como o violoncelista neerlandês Pieter Wispelwey, que já atuou em Portugal por diversas vezes, nomeadamente na antiga Festa da Música do Centro Cultural Belém, mas que se estreia neste festival, e os violinistas Viviane Hagner, da Alemanha, e Andrej Bielow, da Ucrânia.

O Picadeiro Real do Museu Nacional dos Coches será o cenário para dez concertos, nomeadamente o de abertura - dia 18 de julho, às 21:00 -, com obras de Sergei Rachmaninov, Benjamin Britten, Robert Schumann e Erich Wolfgang Korngold, interpretadas pela soprano Anna Samuil, solista da Ópera Estatal de Berlim, pelo violinista alemão Stephan Picard e pelo violetista norueguês Lars Anders Tomter, entre outros.

Pinto-Ribeiro salientou à agência Lusa “o formato único do Verão Clássico, que congrega durante duas semanas, em Lisboa, músicos consagrados com estudantes portugueses e [outros] vindos de todo o mundo”, contando ainda com “a acústica ímpar” do Picadeiro Real, onde se realizam os concertos do Festival e ainda se encontram coches e arreios.

Aos compositores austríacos Franz Schubert (1833-1897) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) são dedicados, respetivamente, os concertos de dias 22 e 26 de julho, ambos às 21h00.

O Festival termina a 29 de julho, com um concerto no Picadeiro, constituído por peças de Ludwig van Beethoven, Max Bruch, Dmitri Schostakovich, Francis Poulenc e Antonín Dvořák, interpretadas pelos músicos Pascal Moraguès (clarinete), Miguel da Silva (viola d’arco), Milana Chernyavska (piano), Silvia Careddu (flauta), Mihaela Martin e Andrej Bielow (violinos), Frans Helmerson (violoncelo) e o pianista Filipe Pinto-Ribeiro.

O Festival Verão Clássico é organizado pela DSCH-Associação Musical e, desde 2021, tem lugar no Museu Nacional dos Coches e nas instalações provisórias do Conservatório Nacional, na Escola Secundária Marquês de Pombal. As primeiras seis edições do festival, entre 2015 e 2020, foram realizadas em coprodução com o Centro Cultural de Belém.

No ano passado, o Verão Clássico contou com 3.000 espetadores, segundo fonte oficial.

O programa está disponível em www.veraoclassico.com.