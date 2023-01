Os Fingertips vão celebrar os 20 anos de carreira com um concerto especial. A "Live XPerience 2.0" está marcada para o dia 4 de fevereiro na sala M.ou.Co, no Mouco Hotel, no Porto, e vai contar com vários convidados.

Noble, autor de sucessos como "Honey", "Beautiful" ou "Lost In You", e Meestre, cantor que se deu a conhecer no "The Voice Portugal", vão subir a palco com a banda.

"Mais que um evento onde se relembram os grandes êxitos e se saboreiam os mais recentes temas, o Fingertips Live XPerience 2.0 representa a perspetiva de maior intimidade entre quem toca e quem ouve", frisa a promotora em comunicado.

Os bilhetes para o evento já se encontram à venda - ver aqui.