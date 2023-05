De acordo com comunicado da organização, o primeiro dia do FNAC Live começa com um DJ ‘set’ do ator Nuno Lopes.

Ainda para o primeiro dia, está marcado um espetáculo da Lisbon Film Orchestra, dirigida pelo maestro Nuno Sá, que irá apresentar “as melhores músicas das bandas sonoras mais reconhecidas do mundo cinematográfico”, e será exibido o filme-concerto “Circo de Feras” dos Xutos & Pontapés.

No segundo dia, haverá uma série de concertos, que irão decorrer em dois palcos.

Pelo palco principal passam Gisela João, GNR, Nenny, Sérgio Godinho, You Can’t Win Charlie Brown e o projeto José Pinhal Post Mortem Experience

Já no palco dedicado aos novos talentos irão atuar Azia, Quase Nicolau, Peter Suede, Redoma, Velhote do Carmo e Ana Lua Caiano.

Na mesma ocasião, serão anunciados os vencedores da 21.ª edição dos Novos Talentos FNAC, que contemplam seis categorias: fotografia, ilustração, escrita, cinema, música e videojogos. Os vencedores recebem 10 mil euros cada um.

O FNAC Live, criado e produzido pela cadeia de lojas FNAC, é coorganizado com a Câmara Municipal de Lisboa.