Depois da celebração dos 30 anos do festival, a música regressa à Praia Fluvial do Taboão de 14 a 17 de Agosto de 2024.

Os Fontaines D.C. são a primeira confirmação para a edição do próximo ano do Vodafone Paredes de Coura, confirmou a organização esta quarta-feira, dia 22 de novembro. A banda de Dublin atuou apenas uma vez em Portugal, no NOS Alive 2022, em Oeiras.

"Desde 2014, a banda irlandesa tem conquistado o público com as suas misturas únicas de poesia e energia crua", frisa a organização em comunicado. "Com álbuns como 'Dogrel' (2019) e 'Skinty Fia' (2022), conseguem criar uma força musical quando exploram temas urbanos, políticos e existenciais, ao mesmo tempo que deixam uma marca permanente no cenário musical contemporâneo", acrescenta.

Os passes gerais para o Vodafone Paredes de Coura já se encontram disponíveis nos locais habituais pelo valor de 120 euros.