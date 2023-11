A França, com o tema "Coeur", de Zoé Clauzure, foi a grande vencedora da edição de 2023 do Festival Eurovisão da Canção Júnior. A final do concurso foi disputada este domingo, dia 26 de novembro, em Nice.

Júlia Machado, que representou Portugal com o tema "Where I Belong", conquistou o 13.º lugar (75 pontos), ficando apenas à frente da Geórgia, Estónia e Irlanda.

A canção portuguesa conquistou 30 pontos do júri, com Espanha a entregar o seus sete pontos a Júlia Machado. No televoto, "Where I Belong somou 45 pontos.

PONTUAÇÕES

1.º França - 228 pontos - VENCEDORA

2.º Espanha - 201 pontos

3.º Arménia - 180 pontos

4.º Reino Unido - 160 pontos

5.º Ucrânia - 128 pontos

6.º Polónia - 124 pontos

7.º Países Baixos - 122 pontos

8.º Albânia - 115 pontos

9.º Alemanha - 107 pontos

10.º Malta - 94 pontos

11.º Itália - 81 pontos

12.º Macedónia do Norte - 76 pontos

13.º Portugal - 75 pontos

14.º Geórgia - 74 pontos

15.º Estónia - 49 pontos

16.º Irlanda - 42 pontos