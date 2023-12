O cantor Nick Cave, o ator Johnny Depp, o presidente irlandês, Michael Higgins, e o ex-líder do partido Sinn Fein, Gerry Adams, foram algumas das figuras públicas presentes no funeral de Shane MacGowan, na Irlanda, na passada sexta-feira, 8 de dezembro.

Canções irlandesas executadas ao violino e piano ressoaram na igreja de Santa Maria do Rosário, em Nenagh, uma pequena cidade no centro do país, durante uma cerimónia religiosa transmitida ao vivo pela televisão.

Shane MacGowan

Uma foto a preto e branco de MacGowan jovem foi colocada na frente do caixão, decorado com muitas rosas vermelhas.

Numa demonstração do impacto provocado pelo artista, falecido aos 65 anos após uma vida marcada pela dependência química, várias personalidades da música discursaram ou cantaram na cerimónia. Nick Cave e Imelda May, por exemplo, interpretaram o êxito "You're the One", escrito por MacGowan, ao lado dos compatriotas Liam O'Maonlai e Declan O'Rourke. O australiano também recordou, ao piano, "A "Rainy Night in Soho", um dos temas mais emblemáticos dos Pogues - veja a atuação no vídeo abaixo:

Foi divulgada, ainda, uma mensagem gravada do vocalista dos U2, Bono, enquanto Johnny Depp, Gerry Adams e o artista e ativista Bob Geldof leram textos.

Um pouco antes, na capital Dublin, uma grande multidão reuniu-se nas ruas para ver passar o cortejo que levava o caixão do artista numa carruagem fúnebre puxada por quatro cavalos.

A morte de Shane MacGowan, um símbolo da música na Irlanda, foi anunciada na última quinta-feira pela sua mulher, Victoria Mary Clarke. O artista havia sido hospitalizado várias vezes desde julho.

MacGowan nasceu em 1957 na Inglaterra, de pais irlandeses. Em 1982, fundou a banda The Pogues, que misturava música tradicional irlandesa e punk. O grupo tornou-se a voz política dos jovens imigrantes irlandeses em Londres nos anos 1980.