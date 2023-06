O cartaz musical da 631ª edição do certame, que foi hoje anunciado, inclui também espetáculos de Xutos e Pontapés, Fernando Daniel, Os Quatro e Meia, Noble, Nina Toc Toc, Marisa, Calema, Slow J, Richie Campbell, Pedro Abrunhosa e Comité Caviar, Carolina Deslandes, Marisa Liz, Toy, Bárbara Tinoco, Paulo Gonzo e Hybrid Theory como Tributo aos Linkin Park, entre outros.

Para o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, esta “será mais uma edição da feira com todos os ingredientes necessários para garantir o sucesso”.

Já o presidente da Viseu Marca (entidade que organiza o certame), Pedro Alves, destacou o facto de se tratar da primeira feira, a nível nacional, a obter a certificação de “evento sustentável, nas vertentes social, económica e ambiental”, o que considerou “uma conquista muito importante”.

“Estamos a adotar medidas para promover um evento mais amigo do ambiente, reconhecendo a extrema importância da preservação ambiental”, frisou.

Segundo Pedro Alves, este é um compromisso “com as gerações futuras” e “um exemplo e sinal positivo” que a Viseu Marca quer dar “em como a área dos eventos pode e deve também dar o seu contributo para a promoção da sustentabilidade”.

A 631ª edição da Feira de São Mateus, realizada num recinto com 75 mil metros quadrados, vai associar-se à celebração dos 900 anos da atribuição do Foral de D. Teresa a Viseu.

Fernando Ruas considerou que esta edição terá “um particular significado e relevância já que num espaço secular como a Feira de São Mateus, que é desde há muito uma marca identitária da região”, haverá também “oportunidade de celebrar uma data tão significativa e marcante para a cidade”.

“Este foral comprova a importância de Viseu, que se tornou urbe 20 anos antes da própria independência do Condado Portucalense”, frisou.

Durante os 43 dias de feira, haverá vários momentos alusivos aos 900 anos do foral e a própria identidade visual do certame estará relacionada com esta data.

Estão também previstas mais de 45 atividades desportivas, destacando-se a 40ª Meia Maratona de Viseu (numa versão noturna), o 25º Torneio Internacional de Andebol, a Maratona de Cycling, o 2º torneio de Gaming da Feira de São Mateus e a 2ª edição do torneio de Padel.