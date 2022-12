As GLOSSY são uma nova girl band portuguesa com temas cantados 100% em português e dedicados a um público juvenil. Depois da estreia no Rock in Rio Lisboa, o grupo sobe ao palco do auditório The One da Comic Con Portugal.

A banda estreou-se ao vivo no stand do SAPO no Rock in Rio Lisboa, em formato de pré-lançamento, num concerto logo na abertura de portas em todos os dias do festival.