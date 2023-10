Há boas notícias para os fãs de Billie Eilish, que podem ficar "Happier Than Ever".

Esta semana, a cantora foi entrevistada no programa "The Cookout" e revelou que está a preparar um novo álbum, o sucessor de "Happier Than Ever", editado em 2021. Sem adiantar muitos detalhes, a artista prometeu que "há muita música a caminho".

Porém, na entrevista, Billie Eilish deixou um aviso: "Há um álbum inteiro a caminho. Estamos nas fases finais da produção, mas isso não significa que esteja prestes a ser lançado".

"What Was I Made For", que faz parte da banda sonora do filme "Barbie", é o mais recente single da artista e a ponte entre "Happier Than Ever" e o próximo e terceiro disco de estúdio.