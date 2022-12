Três dos antigos membros da boyband One Direction vão subir aos palcos portugueses em 2023. Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan vão reencontrar-se com os fãs no próximo ano - para já, Zayn e Liam Payne, que também pertenciam à banda, não têm concertos agendados para Portugal.

Depois do aclamado concerto em julho na Altice Arena, em Lisboa, Harry Styles regressa a Portugal para atuar no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. O músico britânico vai atuar para 50 mil pessoas a 18 de julho.

Menos de um mês depois, a 9 de agosto, Niall Horan estreia-se no palco principal do MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar. O músico vai atuar no mesmo dia de David Guetta, anunciou a organização esta quarta-feira, dia 21 de dezembro.

Já depois do verão, no dia 3 de outubro de 2023, Louis Tomlinson fará a sua estreia a solo no palco da Altice Arena, em Lisboa. Os preços dos bilhetes para o concerto do ex-membro dos One Direction variam entre 45 os e os 55 euros.