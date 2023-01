Harry Styles vai subir ao palco da cerimónia dos Grammys, marcada para domingo, dia 5 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A atuação foi anunciada este sábado, dia 29 de janeiro, durante o jogo do AFC Championship.

O cantor britânico junta-se aos já anunciados Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras e Sam Smith.

Com nove indicações, Beyoncé segue na frente da corrida e bateu um novo recorde, tornando-se na artista feminina com mais nomeações da história (88). Seguem-se Kendrick Lamar (8) , Adele (7), Brandi Carlile (7), Mary J. Blige (6), DJ Khaled (6), Future (6), Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant (6), Randy Merrill (6) e Harry Styles (6) entre os mais nomeados.

Com as indicações deste ano, Beyoncé e Jay-Z são os artistas mais nomeações na história dos Grammys, com 88 cada.

Gayle, Lizzo, Taylor Swift, Harry Styles, Steve Lacy, Beyoncé, Adele, Kendrick Lamar, Bonnie Raitt e DJ Khaled (com Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend e Friday) estão na corrida ao Grammy de Canção do Ano, uma das categorias mais cobiçadas. No passado domingo, dia 13 de novembro, Taylor Swift foi premiada nos MTV EMAs por "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)", versão de 10 minutos da canção de 2010.

Devido ao calendário definido pela Academia, "Midnights", o mais recente álbum de Taylor Swift, não entrou na corrida - este ano, foram apenas consideradas as canções e os discos lançados entre 1 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022.

Gravação do Ano:

"Don’t Shut Me Down" - Abba

"Easy on Me" - Adele

“Break My Soul” - Beyoncé

“Good Morning Gorgeous” - Mary J. Blige

“You and Me on the Rock” - Brandi Carlile e Lucius

“Woman" - Doja Cat

“Bad Habit” - Steve Lacy

“The Heart Part 5” - Kendrick Lamar

“About Damn Time”- Lizzo

“As It Was” - Harry Styles

Canção do Ano:

"Abcdefu" - Gayle

"About Damn Time" - Lizzo

"All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" -Taylor Swift

"As It Was" - Harry Styles

"Bad Habit" - Steve Lacy

"Break My Soul" -Beyoncé

"Easy on Me" - Adele

"God Did" - DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend e Fridayy

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

"Just Like That" - Bonnie Raitt

Álbum do Ano:

“Voyage” - Abba

“30” - Adele

“Un Verano Sin Ti” - Bad Bunny

“Renaissance” - Beyoncé

“Good Morning Gorgeous (Deluxe)” - Mary J. Blige

“In These Silent Days” - Brandi Carlile

“Music of the Spheres" - Coldplay

“Mr. Morale & the Big Steppers" - Kendrick Lamar

“Special” - Lizzo

“Harry’s House" - Harry Styles

Melhor Novo Artista:

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Melhor Performance Pop a Solo:

Adele - Easy on Me

Bad Bunny - Moscow Mule

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Melhor Performance de Duo/Grupo Pop:

ABBA - Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran - Bam Bam

Coldplay & BTS - My Universe

Post Malone & Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Melhor Álbum de Pop Vocal:

ABBA - Voyage

Adele - 30

Coldplay - Music of the Spheres

Harry Styles - Harry’s House

Lizzo - Special

Melhor Álbum Pop Latino:

"Aguilera" - Christina Aguilera

"Pasieros" - Rubén Blades e Boca Livre

"De Adentro Pa Afuera" - Camilo

"Viajante" - Fonseca

"Dharma+" - Sebastián Yatra

Melhor Álbum Tradicional de Pop Vocal:

Diana Ross - Thank You

Kelly Clarkson - When Christmas Comes Around...

Michael Bublé - Higher

Norah Jones - I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix - Evergreen

Melhor Álbum R&B"

"Good Morning Gorgeous (Deluxe)” - Mary J. Blige

"Breezy (Deluxe)" - Chris Brown

"Black Radio III" - Robert Glasper

"Candydrip" - Lucky Daye

"Watch the Sun” - PJ Morton

Melhor Gravação de Dança/Eletrónica:

Beyoncé - Break My Soul

Bonobo - Rosewood

David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good (Blue)

Diplo & Miguel - Don’t Forget My Love

Kaytranada Featuring H.E.R. - Intimidated

Rüfüs Du Sol - On My Knees

Melhor Álbum de Música de Dança/Eletrónica:

Beyoncé - Renaissance

Bonobo - Fragments

Diplo - Diplo

Odesza - The Last Goodbye

Rüfüs Du Sol - Surrender

Melhor Composição Instrumental:

Danilo Pérez Featuring The Global Messengers - Fronteras (Borders) Suite: Al-Musafir Blues

Geoffrey Keezer - Refuge

Miguel Zenón, José Antonio Zayas Cabán, Ryan Smith & Casey Rafn - El País Invisible

Tasha Warren & Dave Eggar - African Tales

Tasha Warren & Dave Eggar - Snapshots

Melhor Arranjo, Instrumental ou A Cappella:

Armand Hutton Featuring Terrell Hunt & Just 6 - As Days Go By (An Arrangement of the Family Matters Theme Song)

Danny Elfman - Main Titles

Kings Return - How Deep Is Your Love

Magnus Lindgren, John Beasley & The SWR Big Band Featuring Martin Auer - Scrapple From the Apple

Remy Le Boeuf - Minnesota, WI

Melhor Arranjo, Instrumentos e Voz:

Becca Stevens & Attacca Quartet - 2 + 2 = 5 (Arr. Nathan Schram)

Cécile McLorin Salvant - Optimistic Voices / No Love Dying

Christine McVie - Songbird (Orchestral Version)

Jacob Collier Featuring Lizzy McAlpine & John Mayer - Never Gonna Be Alone

Louis Cole - Let It Happen