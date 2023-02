Kim Petras entrou para a história da música ao tornar-se na primeira artista trans a conquistar o Grammy de Melhor Performance de Duo/Grupo Pop. Na cerimónia que decorreu na madrugada desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a alemã triunfou na categoria com "Unholy", tema gravado em parceria com Sam Smith.

"O Sam queria que eu aceitasse este prémio porque sou a primeira mulher transgênero a ganhar este prémio", frisou, recebendo um forte aplauso dos colegas.

No palco, Kim Petras agradeceu ainda a "todas as incríveis e lendárias artistas transgênero que abriram portas", recordando Sophie, artista que morreu em janeiro de 2021, aos 34 anos. "Ela sempre me disso que isto iria acontecer e sempre acreditou em mim", frisou.

Em palco, a artista também homenageou Madonna. "Acho que não poderia estar aqui sem a Madonna”, acrescentou.