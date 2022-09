"Imprevisto Imaginário" é o primeiro álbum em nome próprio de Paulo Cavaco. O disco chega a 1 de outubro e conta com a participação de Paulo de Carvalho, da acordeonista Inês Vaz, do saxofonista Telmo Campos, do violoncelista Davide Zaccaria, do Quarteto de Cordas do Violinista António Barbosa, do baterista Alex Zuk. Vitor Cavaco, irmão do artista, também colabora no contrabaixo.

A mistura das canções esteve cargo do próprio e de Eduardo Quaresma. O disco foi apoiado pelo Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores.

Paulo Cavaco vai apresentar "Imprevisto Imaginário" no dia 1 de outubro, às 21h30, no Auditório do Convento dos Capuchos, em Almada. A entrada é livre, mas limitada a 160 lugares. Os bilhetes serão disponibilizados por ordem de chegada, abrindo a bilheteira às 20h00, e não é possível fazer reservas.

O artista frequentou o Conservatório Regional de Setúbal e a Escola de Jazz do Barreiro. Como pianista, multi-instrumentista e na área da produção musical tem trabalhado ao lado de músicos como Paulo de Carvalho, Claud, Donna Maria, Ana Free, Hands on Approach, Mazgani, Anamar. Também tem trabalhado enquanto compositor e sound designer para artistas, televisão, teatro e rádio, mantendo nos últimos cinco anos uma parceria com a RTP.