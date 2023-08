Num comunicado conjunto, enviado à agência Lusa, o Serviço de Proteção Civil Municipal de Odemira e a organização do MEO Sudoeste avançaram que “não há qualquer risco à realização do festival”, previsto entre quarta-feira e sábado, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

De acordo com as duas entidades, tanto o recinto do festival como a zona de campismo “não se encontram na linha de evolução do incêndio que está a deflagrar na freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira”.

A 25.ª edição do festival Sudoeste começa na terça-feira, com a receção ao campista, mas desde o passado sábado que a zona de campismo está aberta ao público.

Devido a este incêndio rural, que deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, a circulação rodoviária está cortada na EN120, entre São Teotónio e Odeceixe, concelho de Aljezur, no distrito de Faro, desde cerca das 11:00 de hoje.

De acordo com fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, as Estradas Municipais (EM) 501, entre São Teotónio e Relva Grande, e 1186, entre São Miguel e Vale dos Olhos, na freguesia de São Teotónio, apresentam constrangimentos à circulação rodoviária desde a tarde de domingo.

Por esse motivo, a GNR desaconselha a circulação automóvel em direção à zona de São Teotónio.

Também o Serviço Municipal de Proteção Civil alertou que “durante o dia poderão ocorrer constrangimentos no abastecimento de água à população na vila de São Teotónio”.

Foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos desde as 14:30 de domingo.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, às 15:16 estavam mobilizados 712 operacionais, com o apoio de 228 viaturas e de oito meios aéreos.