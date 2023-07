Há 15 edições consecutivas que Malta é o palco do Isle of MTV, o maior festival de verão gratuito da Europa e que anualmente recebe cerca de 50 mil pessoas. Apesar das temperaturas altas, os festivaleiros não faltaram e encheram a principal praça da cidade.

15 anos depois da estreia no festival, os OneRepublic voltaram a Malta para serem os protagonistas da edição de 2023 do Isle of MTV. Antes de Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brian Willet, Brent Kutzle e Eddie Fisher subirem a palco, ao final da tarde, os artistas malteses The Busker e Kevin Paul animaram a multidão e foram recebidos em euforia pelos habitantes locais - o evento recebe festivaleiros de toda a Europa, que aproveitam a semana de eventos para passar férias na ilha.

Pouco antes das 19h00, Delta Goodrem convidou todos os festivaleiros a embarcarem numa viagem pela sua carreira, que conta com cinco álbuns número um – incluindo um dos álbuns de estreia mais vendidos na história da Austrália. Em Malta, a hitmaker australiana recordou temas como "Born To Try", "Lost Without You", "Innocent Eyes", ou "Believe", além de apresentar uma nova canção.

Assim nascem estrelas

Já perto das oito da noite, Mimi Webb subiu ao palco para apresentar os seus principais hits - apesar da curta carreira, a artista britânica já soma sucessos nos tops dos serviços de streaming.

Depois do elogiado concerto no festival Mad Cool, em Madrid, as expectativas eram altas e a jovem artista mostrou estar tão à vontade em palco, como atrás de um smartphone - a britânica começou por se destacar no TikTok ao fazer versões de temas de Justin Bieber ou Sam Smith.

Nomeada em 2023 na categoria Melhor Nova Artista nos Brit Awards (o prémio foi entregue aos Wet Leg), a cantora apresentou os singles "Good Without", "Dumb Love", "Freezing", "House on Fire" e "Red Flags".

A festa continuou com o antigo jogador de futebol Tom Grennan, que agora é campeão nos tops do Reino Unido. Depois de atuar no Festival de Glastonbury, o britânico estreou-se além fronteiras no Isle of MTV Malta e não deixou margem para dúvidas: fora das quatro linhas, o palco é onde se entrega de corpo e alma.

Com um novo álbum na bagagem - “What Ifs & Maybes” chegou aos primeiro lugares do top do Reino Unido -, o artista apostou num set com novas canções e os sucessos que conquistaram os fãs.

"How Does It Feel", "Little Bit Of Love" e "Remind Me" não ficaram de fora do do alinhamento certeiro e energético de Tom Grennan.

Um desfile de hits

Pouco antes das dez da noite, os OneRepublic subiram ao palco do Isle of MTV Malta e cumpriram aquilo que tinha prometido: uma noite só de sucessos. No arranque, a banda apostou em "Stop and Stare", "Good Life" e "Secrets" - não são todos os artistas que podem começar um concerto com três grandes hits.

créditos: MTV

Sempre acompanhados por um coro de 50 mil vozes, o grupo seguiu o desfile de canções com "Rescue Me" e "Love Runs Out". Sem grandes conversas, Ryan Tedder recordou que, além do trabalho na banda, escreveu canções para outros artistas, como Beyoncé ou Taylor Swift. "Esta foi a primeira canção que escrevi para a Beyoncé", lembrou, sentando-se ao piano para "Halo".

De volta aos sucessos dos OneRepublic, seguiram-se os temas "Runaway" e "I Ain't Worried". Lodo depois, a banda apostou em "Apologize", que foi combinada com versos de "Flowers", "As It Was" e "Stay With Me.

Para a reta final, Ryan Tedder e companhia apostaram em "Sunshine", "If I Lose Myself" (gravada em parceria com Alesso) e "Counting Stars", que carimbou o momento de maior comunhão entre o público e a banda.

Os OneRepublic podem não ocupar os tops mundiais na atualidade, mas a carreira repleta de sucessos garante um espetáculo cheio de ritmo e onde todos soltam as vozes.

Depois da banda norte-americana, ao final da noite, Alesso transformou a praça Il-Fosos numa verdadeira pista de dança. No palco do Isle of MTV Malta, o DJ e produtor animou os festivaleiros com os seus principais hits e surpreendeu com um gigantesco jogo de luzes e fogo de artifício.

O evento será transmitido pela MTV no dia 15 de setembro de 2023 em mais de 150 países, através das plataformas de TV, digitais e sociais, levando o festival de Malta a milhões de fãs de música em todo o mundo.