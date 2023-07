Um ano depois, Malta volta a receber o Isle of MTV, o maior festival gratuito de verão da Europa. Este ano, o evento celebra a sua 15.ª edição e esta terça-feira, dia 18 de julho, pelo palco instalado na icónica Praça Il-Fosos vão passar os OneRepublic, Alesso, Mimi Webb, Tom Grennan, Delta Goodrem e os artistas malteses The Busker e Kevin Paul.

Totalmente gratuito, o festival recebe cerca de 55 mil pessoas. Este ano, os OneRepublic são os protagonistas e, em palco, a banda de Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brian Willet, Brent Kutzle e Eddie Fisher vai recordar os temas mais marcantes da carreira.

Já Alesso promete transformar o coração de Malta numa grande pista de dança ao ar de livre. A lista de temas produzidos pelo DJ inclui "Years", com a participação de Matthew Koma, "Calling", com Sebastian Ingrosso dos Swedish House Mafia, "Every Chance We Get We Run", em colaboração com David Guetta, "Under Control", com Calvin Harris, oi "If I Lose Myself", remix do tema dos One Republic.

Ao final da tarde, Delta Goodrem promete fazer uma viagem pela sua carreira, que conta com cinco álbuns número um – incluindo um dos álbuns de estreia mais vendidos na história da Austrália. "Born To Try", "Lost Without You", "Innocent Eyes", ou "Believe" são alguns dos maiores sucessos da artista.

Tom Grennan também é um dos destaques do cartaz. O cantor britânico é conhecido por temas como "Little Bit Of Love", "Not Over Yet" ou "Don’t Break the Heart".

O evento será transmitido pela MTV no dia 15 de setembro de 2023 em mais de 150 países, através das plataformas de TV, digitais e sociais, levando o festival de Malta a milhões de fãs de música em todo o mundo.

O festival será seguido pela Isle of MTV Malta Music Week, com eventos em várias discotecas e festas nos locais mais badalados da ilha, de 18 a 23 de julho.

"Agora no seu 15º ano, o maior festival gratuito de verão da Europa, organizado em parceria com o Malta Tourism Authority, regressa à icónica Praça Il-Fosos no dia 18 de julho. Ao longo de 14 edições, o Isle of MTV Malta levou milhares de fãs de música à praça Il-Fosos ano após ano para desfrutar de apresentações espetaculares das maiores estrelas do mundo, incluindo Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Martin Garrix", relembra a MTV em comunicado.