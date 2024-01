Os The xx lançaram o seu terceiro álbum, "I See You", em 2017.

Os The xx estão a preparar um novo álbum, confirmou a vocalista da banda britânica. Em entrevista à NME, Romy Madley Croft, mais conhecida como Romy, adiantou que o grupo "aprendeu muito com os diferentes projetos", referindo-se aos discos a solo e colaborações de cada elemento do trio. "Acho que está muito em aberto e é emocionante começar de novo, de certa forma. Começámos a fazer algumas canções e estou muito entusiasmada com isso", confessou. "Ainda é muito cedo [mas] ainda acho que serão capazes de dizer que somos nós. Estamos entusiasmados para seguir em frente e manter a sensação de frescura", acrescentou a britânica. Em setembro de 2023, a vocalista e guitarrista dos The xx, editou "Mid Air", o seu primeiro álbum a solo.