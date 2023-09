Os números nas redes sociais e os concertos esgotados não deixam dúvidas: Jão é uma das maiores estrelas da atualidade da música brasileira. Recentemente, o cantor editou o álbum "Super", que conta com o tema "Me Lambe".

Esta quinta-feira, dia 14 de setembro, o artista revelou o videoclipe do tema que já soma mais de oito milhões de reproduções no Spotify. O vídeo da canção conta com a participação de João Guilherme, ator que faz parte do elenco de "De Volta aos 15", da Netflix.

No videoclipe, o ator surge vestido de gato. Quando encontra o dono da música, João Guilherme tira a máscara de felino.

Veja aqui o vídeo de "Me Lambe".